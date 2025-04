'Transfóbicos saíram do armário': como volta de Trump afeta pessoas trans

A brasileira Pauleteh Araújo, 29, que nasceu em Salvador, mas mora em Nova York há cerca de dez meses, conta que começou a sentir os efeitos do novo governo logo de cara. No segundo dia do novo mandato do republicano, ela foi surpreendida com uma mensagem transfóbica em um aplicativo de relacionamentos.

Homem disse à Pauleteh em mensagem que só existem dois gêneros Imagem: Arquivo pessoal

"Um homem me escreveu que o Trump havia decretado a existência de apenas dois gêneros e que eu deveria me jogar da janela", recorda.

Estou pensando em comprar uma arma de choque. Se eu já precisava de uma antes, agora a necessidade é muito maior. Infelizmente, as pessoas estão se sentindo confortáveis o suficiente para abordar pessoas trans de forma agressiva. Pauleteh Araújo, 29

Pauleteh iniciou sua transição hormonal de gênero ainda no Brasil, há cerca de três anos. Apesar disso, sua trajetória de autoconhecimento é mais longa —ela sempre experimentou se vestir com roupas femininas às escondidas. Filha de pais evangélicos, levou um tempo para se aceitar.

Em 2020, ela foi eleita vereadora suplente no município de São Sebastião (SP) pelo PP e vinha sofrendo ameaças de opositores. Em abril de 2024, foi aos Estados Unidos para gravar um documentário e, por questões de segurança, decidiu ficar no país. Atualmente, trabalha com faxina e pensa em um plano para viabilizar os estudos.