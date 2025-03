Luciana Gimenez revela que é demissexual; entenda o que significa o termo

Não é a primeira vez que Luciana se declara demissexual. No ano passado, ela disse em entrevista à revista "Quem" que tem dificuldade com sexo casual. "Uma vez alguém foi no programa [SuperPop] e falou que era demissexual. Falei: 'Sou eu'", afirmou à revista.

Na mesma entrevista, Luciana comentou que as pessoas costumam estranhar o termo. "Quando eu digo isso, o povo ri da minha cara. O que eu quis dizer é que eu sou uma pessoa que precisa ter algum sentimento para sair com alguém. Não é só: 'Vamos lá'", disse.

O que é demissexualidade?

Os demissexuais geralmente precisam de um vínculo emocional profundo antes de desenvolverem interesse sexual. Isso significa que a atração sexual está intimamente ligada ao desenvolvimento de uma conexão emocional e não surge de forma independente.

O que diferencia essa orientação é justamente o fato de que, em outros espectros, as pessoas conseguem sentir atração sexual por outras pessoas, sem que se importem com o grau de intimidade ou envolvimento , explicou Rosana Cibok, psicóloga cognitivo comportamental.

Para Luciana, por exemplo, sexo casual não funciona. "Para sair com alguém, normalmente eu conheço, saio para jantar, vejo se vale a pena. Eu tenho muito respeito pelo meu corpo. Para eu ficar nua na frente de uma pessoa, tem que valer muito a pena", conta.