Juvi Chagas sobre falar de não binariedade com seus pais: 'Não precisei'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, a influenciadora Juvi Chegas, que é uma pessoa não binária, contou não ter precisado conversar com sua família sobre o assunto.

Juvi explicou que os pais a entenderam durante o processo. "A não binariedade eu fui descobrir em 2019. Não precisei falar com meus pais. Conforme fui me expressando, montando meus signos, eles foram entendendo, especialmente minha mãe que me acompanhava nas redes sociais."

Ela reforçou, contudo, saber que a aceitação rápida dos pais é uma exceção. "A gente sabe que é uma exceção no Brasil. Acho que a representatividade não é a pessoa que diverge do status quo falar o tempo todo sobre suas dores e, sim, ocupar lugar fazendo o que faz de melhor."