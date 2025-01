Bianca Dellafancy explica por que se arrependeu de programa com Rafa Chalub

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, a influenciadora e drag queen Bianca Dellafancy contou porque se arrependeu do programa "Dando Duro", que fez ao lado do humorista Rafa Chalub.

A influenciadora explicou como surgiu a ideia do programa. "A gente se conheceu pela internet e eu o convidei para participar de um quadro que eu tinha no meu canal, o 'Ask Bianca', respondendo perguntas que as pessoas mandavam pelo Instagram. Viramos muito amigos."