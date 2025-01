'Papai e mamãe': seis dicas para apimentar a clássica posição sexual

O "papai e mamãe" também é uma boa hora para mandar ver no sexo verbal e falar muita sacanagem. Além disso, um pode tentar pegar o cabelo ou o bumbum do outro de um modo mais intenso.

Crie um clima

Já que a posição é a mais tradicional de todas, que tal inovar no cenário? Criar um clima com velas, ir para o tapete da sala, subir na mesa da cozinha ou deitar no piso do banheiro, sob o chuveiro, dão uma nova cara ao básico de sempre.

Eleve os quadris

Inovar em uma posição que é um clássico não é uma tarefa fácil. Mas, como tudo que é bom pode ser melhorado, que tal colocar um travesseiro ou almofada sob os quadris da mulher?

Basta um pouquinho só de elevação para aumentar o atrito e modificar o ângulo da penetração, proporcionando ainda mais prazer.