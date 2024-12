Camila Márdila conta ter percebido abuso após papel: 'Saiu da memória'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, a atriz Camila Márdila contou que percebeu ter passado por uma situação de abuso durante as gravações de um filme.

A atriz explicou. "Eu tinha cruzado com essa pessoa em diversos momentos da vida, inclusive criança, no primeiro filme que eu ia fazer na minha vida, com 12 anos. Hoje ele está sumido porque teve muitas denúncias."