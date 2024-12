Camila Márdila sobre pose de intelectual: 'Grande balela, sou bagaceira'

A atriz conta que percebeu ter passado por um abuso durante gravações de um trabalho. "Eu tinha cruzado com essa pessoa em diversos momentos da vida, inclusive criança, no primeiro filme que eu ia fazer na minha vida, com 12 anos. Hoje ele está sumido porque teve muitas denúncias. (...) Ele passou do ponto comigo. Eliminei isso e saiu da memória. Encontrei ele em outro projeto e eu não lembrava da situação, mas estava causando uma coisa estranha. No fim, me lembrei."

Camila Márdila sobre pais conservadores: 'Por muito tempo vivi como se fossem duas'

Camila comentou sobre sua criação. "Eu acho que minha mãe nunca foi conservadora, ela só teve muito medo quando virou mãe. Sinto que por muito tempo, vivi como se eu fosse duas. Era o que meus pais esperavam que eu fosse e tinha o mundo particular meu, que era meu verdadeiro."

Camila Márdila: 'Não necessariamente flerto para acontecer algo'