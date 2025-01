Após ser mãe deu vontade de mudar de carreira? Como planejar a transição

Olhe para seus talentos, para o que está aprendendo agora, sendo mãe, e enxergue possibilidades. E, se a sua rota for mais corporativa, saiba que - para além das demissões de mães - vemos um lindo movimento de mulheres que batem no peito e colocam sua maternidade, literalmente, no currículo. Você pode até ter sido demitida por ser mãe, mas pode ser contratada pela mesma razão.

"Promovemos no LinkedIn o movimento #meufilhonocurriculo. Já no primeiro ano, mais de 40 mil pessoas aderiram só nos primeiros 15 dias. Nós entendemos que esse é um valor que as pessoas devem se apropriar para, com orgulho, criar uma nova perspectiva sobre os impactos da chegada dos filhos na carreira", conta Camila.

Mãe e gestora

Filhos ainda são vistos como uma barreira e ela precisa ser quebrada para que menos mulheres sejam demitidas por terem filhos ou para ascensão delas em cargos de liderança, por exemplo.

A maternidade ainda pode ser vista como problema ou impedimento, mas quanto mais mães a reforçarem como parte de sua jornada integral (inclusive profissional), mais chances de desconstruir essa perspectiva. Para construir uma realidade em que filhos possam ser percebidos como uma possibilidade de potência ao desenvolvimento daquele colaborador, time e empresa.

Segundo Camila, colocar os "filhos" no LinkedIn e o cargo "Mãe", como uma de suas funções, conta sobre os valores da pessoa, e isso é extremamente importante na busca por uma carreira que caiba mulheres por inteiro. As pessoas querem trabalhar onde possam ser elas mesmas e isso inclui falar dos filhos. Do que adianta entrar em uma empresa que não acolhe esse assunto quando esse é um valor para a profissional? A valorização desse tema por parte das empresas também será maior na medida em que mais pessoas passem a colocar esse valor destacado.