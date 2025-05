Claudia Raia se declara à filha em formatura em NY: 'Me torna melhor'

Claudia Raia declarou seu amor e admiração pela filha, Sophia, 22, que se formou em Artes e Comunicação na Universidade de Nova York.

O que aconteceu

A atriz publicou uma série de fotos da formatura da jovem e a homenageou na legenda. "Hoje minha filha se forma. minha menina luz. Voou longe, com uma coragem quieta. Colocou a Big Apple no bolso — com delicadeza e firmeza. Como quem sabe onde quer chegar, mesmo sem sinalização no caminho. Fez amigos. Espalhou empatia. Tem um sorriso largo, um olhar que escuta, uma perspicácia rara. E uma alegria que acende qualquer sala onde entra. Desde pequena, nunca pediu roteiro. Preferiu escrever o seu. E agora, nesse instante em que o mundo a aplaude… eu paro e entendo: ser sua mãe me alinha por dentro. Me faz mais inteira. Me torna melhor. Obrigada, minha filha. Por ser luz. Por ser arte. Por ser você. Que esse diploma seja só a primeira cena de um filme onde você é diretora, protagonista e, sobretudo, autora da própria história".

Sophia é fruto do antigo relacionamento de Claudia Raia com Edson Celulari. Eles também são pais de Enzo Celulari, 28.