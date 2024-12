Grávida pode treinar em casa?

Para quem não curte exercícios de academia, mas também não quer caminhar, há outras infinitas opções, para praticar em casa - por que não? Hoje em dia não faltam plataformas de treino e profissionais capacitados que disponibilizam aulas gratuitas online ou vendem acesso a elas, gravadas ou ao vivo.

Quais modalidades? Você pode escolher de exercício funcional à Yoga. Apenas dê preferência ao professor que está ali do outro lado, simultaneamente, te orientando, mas - se não for possível - a dica é procurar aulas e professores com trabalho específico para gravidinhas. "Na Yoga, tem posições que a gestante não pode fazer, que não são bacanas principalmente para a diástase. Há ainda exercícios, para além da Yoga, que exigem posições, como a de quatro apoios, onde o peso da barriga fica ali sobre a parede abdominal que já está estendida, e isso não é legal", exemplifica Juliana Calheiros sobre a importância de um treinador especializado.

E como escolher entre as aulas gravadas gratuitas no Youtube, aulas gravadas pagas ou aulas ao vivo online? Pense assim: o ideal é a aula presencial, onde seu instrutor estará de olho nos mínimos detalhes, não só em relação à execução da atividade, como à coloração do seu rosto, à ventilação, à frequência cardíaca, à oscilação de pressão.

Mas, se não houver essa possibilidade, preze por aulas ao vivo onde o professor te monitora em tempo real, aulas gravadas dentro de um programa pago focado em gestantes e, por último, aulas gravadas gratuitas (com sugestões de variações de exercícios para gestantes).

Busque ainda referências do profissional escolhido - lendo comentários de seguidores e alunos - e se certifique de que ele tem formação para dar as aulas. "Exercícios em casa são super possíveis de fazer desde que a gestante esteja em condições e tome os devidos cuidados. A mulher na gestação no geral é muito consciente, é muito aplicada, afinal, tem a razão da nossa vida ali dentro", conclui Juliana.