Siga essas 10 metas para ter uma vida sexual incrível em 2025

5. Se livrar de padrões repressores

Mulher não faz isso, mulher não faz aquilo... Em 2025, crenças limitantes sobre gênero já deveriam estar enterradas, mas a sociedade machista ainda perpetua algumas. Outras, infelizmente, são fruto de uma educação repressora e conversadora na infância e podem causar um estrago enorme na vida sexual de mulheres adultas se elas continuarem a darem ouvidos a essas vozes do passado. Aproprie-se do seu corpo e do seu prazer esse ano e saiba que aquilo que a faz feliz, é consensual e não fere o bem-estar de ninguém não oferece risco algum nem determina o caráter de ninguém.

6. Abrir o jogo sobre desejos e fantasias

Se a mulher não comunica o que espera do sexo, dificilmente o outro vai adivinhar. Mesmo porque o silêncio pode ser interpretado como um sinal de que tudo está maravilhoso e de que o par está satisfazendo suas necessidades. Se você anseia por alguma posição diferente ou quer colocar em prática alguma fantasia, diga com toda as palavras em vez de ficar esperando que alguém "capte" as vibrações.

7. Pontuar se algo não estiver legal na cama

Da mesma maneira que falar o que quer é fundamental para desfrutar de uma vida sexual incrível em 2025, comunicar aquilo que não quer também é essencial. Se uma carícia a desagrada, se determinada posição a machuca ou se não compartilha a mesma fantasia do parceiro, você precisa dizer. Em se tratando de sexo, para a química entre um casal funcionar é necessário que os dois estejam na mesma sintonia. Se você ignorar aquilo que a incomoda, dificilmente vai se livrar da ansiedade que permeia seus pensamentos toda vez que vai transar. Fale, pois as conversas sobre sexo ajudam a aumentar o vínculo e a conexão entre o casal. Se o outro não topar ou não se mostrar disposto a pelo menos negociar, talvez seja a hora de repensar os rumos da própria relação.