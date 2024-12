'Disse não pra muito dinheiro': Laila Zaid só aceita publi sustentável

Laila foi uma das artistas que se posicionou contra a PEC nas redes sociais. Ela diz que nunca imaginou que se tornaria uma das maiores influencers socioambientais do país — a atriz tem 546 mil seguidores no Instagram.

0:00 / 0:00

"Como eu ia me imaginar influencer se eu odiava mídia social? Até hoje, posto pouco da minha vida", diz ela, acrescentando que, quando atuava em Malhação, encontrou no Orkut duas comunidades sobre a sua personagem: "eu amo a Bel da Malhação" e "eu odeio a Bel da Malhação". "Uma vez, li os comentários e minha reação foi 'nunca mais vou me envolver com isso'".

A atriz diz que, embora fosse chamada de "ecochata" nos estúdios da Globo, o público ainda não sabia de suas preocupações com o meio ambiente: "A personagem era só uma hipponga, mas eu já era a ecochata".

"Ninguém quer saber que a casa está pegando fogo e, agora, literalmente, mas eu falava isso antes: que a gente que está botando fogo e que a gente que tem que apagar o fogo", diz ela.

'Acessíveis' no UOL

Toda terça, MariMoon e Titi Müller recebem convidados para um papo que vai de histórias de bastidores ao apocalipse climático, passando por tópicos como maternidade, redes sociais, relacionamento e cultura pop. Os episódios completos ficam disponíveis no Canal UOL e no Youtube de Universa. Assista ao episódio completo com Laila Zaid: