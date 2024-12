Laila Zaid diz ser chamada de ecochata: 'Temos que cobrar, fazer barulho'

A escola em que os filhos estudam, descreve a atriz, "se diz mega diferenciada, tem um campus incrível, com um diretor de sustentabilidade".

"Por outro lado, ainda tem o Enem no fim da linha, que obrigada as escolas a fazerem as crianças pensarem naquele formato pra passar no Enem", critica ela. "No final do dia, eles não estão aprendendo o que precisam sobre o planeta que vão herdar".

Para a ativista, discutir a crise climática não deve ser visto como um privilégio de alguns grupos.

A sustentabilidade nesse lugar de eu poder escolher um alimento orgânico, uma maquiagem vegana, aí é elite (...) Mas a crise climática aumenta a desigualdade em todas as esferas, é um problema de saúde pública, de alimentação, e todos os outros recortes. É um problema de todos. Laila Zaid

'Acessíveis' no UOL

