Ana Carolina diz que Isabella a colocou na política: 'Tornar luto em luta'

Ela diz que acreditava na vitória, mas não achava que conseguiria tantos votos. Durante a campanha eleitoral, sua experiência foi marcada por muito afeto e respeito.

Quando as pessoas me viam na rua, já vinham me dar um abraço, tinha algumas que choravam. O que encontrei na rua foi um acolhimento e um amor inexplicável, acho que no mundo político isso nem existe. Ana Carolina Oliveira

Vida como vereadora

Mariana Kupfer entrevista Ana Carolina Oliveira no Amar + Materna Imagem: Tency Produções

Sobre seu projeto político, Ana afirma que vai trabalhar para ajudar crianças vítimas de violência. A história da filha é um marcador importante para os objetivos do seu mandato como vereadora. "O que me levou pra esse caminho da política é poder dar voz e ajudar essas pessoas que realmente precisam", afirma.

No Instagram, ela tem uma comunidade com mais de 1,5 milhão de seguidores que não só acompanham sua trajetória, como também dividem suas dores com ela.