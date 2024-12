Médica faz chá revelação com céu estrelado dentro do consultório

Desde que instalou o céu estrelado em março deste ano, Aline já fez cerca de 40 chás revelações e diz que os momentos são sempre marcados por muita expectativa, alegria e emoção.

Foi uma boa sacada e as grávidas adoram. O resultado gera surpresa, mas nunca deu errado. Teve um caso em que uma gestante pediu para confirmar o sexo do bebê durante o morfológico. Ela já havia feito o ultrassom com outra médica que havia dito duas vezes que era menina, mas na realidade era um menino. Quando a paciente viu a luz azul, não acreditou, chorou e ficou em choque. Ela já tinha comprado o enxoval de menina. Foi um transtorno. Aline Cotta, ultrassonografista

Para criar o céu estrelado, Aline investiu cerca de R$ 6 mil e foram instalados mais de 800 pontinhos — cada ponto é uma fibra óptica. Sem custo adicional para as pacientes, a médica diz que as mães podem levar familiares e amigos, dependendo da quantidade de pessoas, ou fazer online. "Teve um chá em que uma grávida fez uma videochamada com os quatro irmãos, cada um morava em um estado diferente. Eles eram animados, davam risada, cada um tinha um palpite. Foi divertido".

Aline fez o próprio chá revelação em céu estrelado

Mãe de Carolina, de 2 anos, e de Laura, de 1 ano, Aline está grávida de três meses de Rafael e diz que descobriu o sexo dos três filhos de forma diferente. "No chá revelação da minha primeira filha eu estourei o balão com confete; no chá da segunda fiz uma caixa surpresa para o meu marido, eu já sabia o sexo. No chá do Rafael fiz a sexagem fetal e entreguei o resultado para a minha secretária. No dia do ultrassom, as meninas e meu marido foram ao meu consultório e descobrimos que era um menino através do céu estrelado".