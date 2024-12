Vanessa Rozan ironiza truque de Mari Maria: '5 produtos para fazer a pele?'

Uma técnica de contorno que envolve aplicar várias camadas de corretivo, base e blush no rosto foi o tema do Lab da Beleza de sábado (7/12). O truque, de autoria da influenciadora Mari Maria, viralizou no perfil da maquiadora e chegou a ser reproduzido por dezenas de perfis de criadoras de conteúdo de beleza de outros países.

Para Vanessa Rozan, porém, a ideia é questionável. Ela, que testou a técnica, afirma que usar cinco produtos —e em grande quantidade —para fazer um contorno é desperdício de maquiagem.

O passo a passo do truque inclui aplicar corretivo, blush líquido, contorno e duas camadas de base. Todos os produtos são aplicados em camadas generosas e de forma a fazer um desenho no rosto. "Para começar, gastamos quatro produtos, já começa acessível", ironiza Vanessa.