Shantal conta rotina como mãe de três: 'Uma loucura e não me imagino sem'

Recentemente, contou tudo sobre a gestação ectópica que teve (antes dos três filhos) e a consequente cirurgia pela qual passou, mas não ficou fazendo alarde sobre as dificuldades. "Foi uma cirurgia tranquila, de boa, e em seis meses eu engravidei de novo".

Isso, claro, não significa que esconda o que enfrenta. Quando estava de oito meses do caçula, foi para o hospital com contrações a cada dois minutos e compartilhou tudo com seus seguidores. Há pouco tempo, parou de amamentá-lo, e apenas esperou as coisas acalmarem para explicar porquê. Os motivos, segundo ela, foram de alta produção de leite (com desdobramentos como candidíase mamária) ao desafio de conciliar a amamentação com trabalhos junto a marcas, o que sustenta a família.

Shantal é o nome que representa os produtos Body Sprays, de Eudora (de O Boticário) e é referência para muitas mulheres quando o assunto envolve beleza e bem-estar, mas não sem falar a real sempre. Ela conta que não tem babá para os filhos mais velhos, só para Peppe (como chama Giuseppe), e que não tem babá noturna nem para ele; ela e Matheus ficam com as noites e madrugadas dos três. Como equilibra tudo, então?

É preciso aceitar que alguma coisa da sua vida vai estar meio desbalanceada, a gente que realmente lida com tudo em casa, com as crianças, mas temos uma grande rede de apoio -que são os avós- para gente fazer as coisas de trabalho. Costumo dizer para minhas amigas que é uma loucura, mas eu amo essa loucura e não me imagino vivendo sem. É o que me preenche mesmo. Shantal Verdelho, 35, influenciadora digital e mãe de três

A mãe de três também tem compartilhado nas redes, cada vez mais, seus pensamentos, não só sobre maternidade, mas sobre autoconhecimento e a vida no geral. "Sempre gostei de fazer reflexões. E sempre achei que ter voz na internet não acontece com todo mundo, e quem tem voz precisa devolver algo para a sociedade, sabe? Que seja uma reflexão para as pessoas se sentirem bem, para ajudar no relacionamento, no seu cotidiano? Acredito que é uma forma de retribuir essa dádiva".