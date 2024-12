Dani Winits conta de morte do pai em acidente: 'Me sentia injustiçada'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, a atriz e produtora Danielle Winits lembrou do falecimento do pai em um acidente de helicóptero quando tinha apenas 7 anos. "Ele era piloto e estava checando um piloto novo. Ele amava voar e dizia: 'se eu morrer voando vou morrer feliz'. Minha mãe me contou três dias depois, e me perguntou: 'você vai ser forte com a mamãe?' (...) Acho que foi um divisor de águas na minha vida."

Ela também contou que bloqueou esse luto por muitos anos. "Eu falava que ele tinha ido morar fora quando perguntavam do meu pai. Eu não falava sobre isso. Quando eu tinha 14 anos, minha mãe me pegou chorando e me levou no cemitério para realizar aquela morte. Mas acho que nesse meio tempo virei uma fortaleza, isso me transformou desde sempre".

