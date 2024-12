O que passa na cabeça de quem é barriga solidária? Grávida detalha processo

Gabi ajudando a mãe do bebê a acreditar que o sonho está se realizando Imagem: Arquivo Pessoal

Algo que não está em contrato: Gabi dá toda a atenção para a mãe do bebê, se solidarizando não só através do empréstimo do ventre, mas de pequenas atitudes de carinho. Elas se encontram toda semana, seja para uma massagem ou compras de enxoval, viajam juntas, e as famílias interagem o tempo todo. Gabi faz questão de ajudar a nova mamãe a se conectar com o bebê.

Até hoje a gente vai em ultrassom e ela não acredita que é verdade. Não coloca a mão na minha barriga, tem uma certa gastura e respeito para não invadir meu corpo. Tem uma relação sendo construída para além da gestação, sabe? Gabriela Gavioli, mãe de Bernardo, 10, Miguel, 8, e barriga solidária de seis meses

Thaís participa e curte junto cada passo, estará presente no parto, mas continua sem vontade de ter filhos. "Acho que é porque tenho contato direto com grávida, quando acompanho alguns partos. Então, não me bate esse sonho romântico. E agora, com o Bernardo e com o Miguel, sei a responsabilidade de criar uma criança. Eles falam que têm duas mães", diz.

Os seus e os meus, mas não nossos

Os filhos de Gabi, apesar de conversarem com a barriga e terem expectativas de conhecer o bebê, entenderam que não terão um irmãozinho ou irmãzinha - e toparam ganhar um gatinho adotado. Ao contrário de um recém-nascido, que demora anos para brincar, o animalzinho já chegou brincando - e era essa a ideia.