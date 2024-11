Márcia Sensitiva prevê 2025: 'Ano da justiça! Falcatruas sairão do tapete'

Além disso, a médium prevê um cenário otimista para a valorização da mulher, devido à influência de Obá, uma figura mitológica iorubá, associada à força das águas revoltas e à transformação: "Ela é briguenta, então o feminismo estará em alta".

Sense Márcia fala de início no espiritual: 'Vejo mais morto do que vivo'

"Márcia Sensitiva" diz que vê defuntos desde os cinco anos de idade. Hoje aos 71, a médium afirma que está mais próxima do mundo dos mortos do que dos vivos. "Vejo mais morto do que vivo", disse ela.

Márcia contou que o contato com a espiritualidade começou na infância, quando ela acompanhava seu pai e a avó nas reuniões de um centro espírita. Ela afirmou que sua função nos rituais era de "sonoplasta": colocava música na vitrola enquanto as pessoas "incorporavam" espíritos.

O envolvimento com o espiritismo desde criança fez com que a visão de espíritos parecesse algo banal, disse ela: "Eu via os defuntos, eles falavam comigo e tudo mais. Por causa da minha vó e do meu pai, que me criaram nisso, tudo era normal".