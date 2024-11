Após trauma, ela recriou parto do filho com banheira, fotógrafa e Beatles

Anna apresentou sintomas de estresse pós-traumático, decorrente do parto, da sensação de que poderia acontecer qualquer coisa, dos minutos em que entendeu nada estava sob seu controle, e do pavor de não voltar para casa com o bebê. Os sintomas incluíam flashes de quando o coração de Dudu não era ouvido, de quando a gestante implorava ele ficar bem, e da correria da equipe ao redor. As memórias vinham acompanhadas de choro compulsivo e gagueira momentânea.

Recriando uma lembrança

As experiências de parto traumáticas, pelo motivo que for, trazem grande ruptura na psique da mulher. Todo mundo pensa que o parto é assim, traumático e ponto, e aí a gente não tem a capacidade de acolher as várias histórias que existem. Anna Figueiredo, advogada e mãe de Eduardo

Anna se acolheu, e foi acolhida. Ao perceber os sintomas que apresentava, sua doula lembrou de um conteúdo de Maíra Libertad, parteira profissional, referência nesse universo, e sugeriu algo visto na rede social de sua colega de profissão: um reencontro com o parto e o filho -da forma que o nascimento havia sido planejado e desejado. A sugestão era criar um ritual em que a mãe pudesse eliminar a correria característica de uma emergência e deixar simplesmente os sentimentos fluírem.

Uma banheira emprestada na sala de casa, baldes e baldes de água usados para enchê-la - e ocitocina natural percorrendo o corpo. Anna entrou com o bebê no colo, ambos como vieram ao mundo, e o pai acompanhou de roupa. Fotógrafa a postos, música dos Beatles tocando, post-its reescritos na parede, algumas cartas de outras mães desejando cura, ervas colocadas na água pela doula.