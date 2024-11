De quarto de tortura a prostituta robô: 15 fatos curiosos dos bordéis

Os relacionamentos homoafetivos e a sodomia eram considerados crimes puníveis com a morte na forca na Inglaterra da Renascença. Para driblar a lei, havia um tipo especial de taverna —as Molly Houses— onde gays, travestis e transgêneros se encontravam em busca de sexo. Na maioria das vezes os "mollies", como eram chamados os donos desses estabelecimentos, se vestiam de mulher e adotavam trejeitos femininos. A exploração de menores presente em algumas casas desse tipo na Nova York do século 19 faz parte da série "The Alienist", disponível na Netflix.

Nas duas primeiras décadas do século 20, o Rio de Janeiro transpirava sexo pago. As cortesãs vinham das mais diversas partes do país e da Europa —as francesas faziam enorme sucesso.

Havia bordéis para todos os tipos de bolsos: os menos abastados frequentavam os sobradinhos das ruas centrais, enquanto os que podiam esbanjar iam até as "pensões de artistas", apelidadas assim porque pertenciam a atrizes do teatro de revista, como Susana Castera. Nos anos 1920, o glamour se foi e as moças tiveram de se mudar para a zona de meretrício do Mangue.

Durante a dinastia Ming (1368-1644), os soldados chineses que vigiavam a Grande Muralha tinham um bordel à sua disposição. Além de prestar serviços sexuais, as prostitutas eram treinadas para lutar, no caso de um ataque do exército mongol. Em toda a China, os bordéis eram conhecidos como "aposentos verdes".

No século 19, na Inglaterra, o bordel da Madame Berkley era concorridíssimo e fez história. A razão? Por uma boa soma em dinheiro, os fregueses podiam ser chicoteados, açoitados, picados com agulhas, feridos com urtigas, quase enforcados e machucados até sangrarem.

Na mesma época, as luxuosas casas de prostituição de Paris passaram a ser equipadas com "quartos de tortura". Tudo para satisfazer os clientes de gostos peculiares.