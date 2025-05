Guia lunar: Márcia Sensitiva explica como aproveitar cada fase da Lua

A Lua sempre exerceu um papel central em diversas tradições espirituais e culturais ao redor do mundo. Muito além de sua beleza no céu noturno, ela influencia fenômenos naturais como as marés e o ciclo de crescimento das plantas — e, segundo a espiritualista e sensitiva Márcia Fernandes, também atua diretamente no comportamento humano, nos sentimentos, na saúde e até nas finanças.

"Cada fase da Lua representa um momento propício para determinadas ações e reflexões. Quando alinhamos nossas decisões com o movimento lunar, tendemos a obter melhores resultados no amor, no trabalho ou na saúde", diz a sensitiva.

Conheça, a seguir, o significado espiritual de cada fase da Lua e aprenda a utilizar essa energia de forma prática.