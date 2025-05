Filha vira advogada para inocentar mãe 12 anos após acusação de homicídio

Quem é a vítima?

Em 13 de março de 2012, Camila Pita conta que acordou de madrugada com batidas na porta da casa onde morava com a mãe Rosália. "Eram policiais que queriam saber onde estava a minha mãe. Na época, tinha apenas 14 anos e aquilo me deixou desesperada porque não sabia o que tinha ocorrido, pensei que ela tinha morrido ou algum acidente. Foi aos poucos que compreendi as coisas", relembra. Ainda de acordo com ela, naquela mesma noite o namorado de Rosália havia morrido e a mãe foi levada para delegacia da cidade para apuração do caso.

Num trecho do inquérito policial referente ao laudo do perito criminal de Valença (BA), Rosália aparece, primeiro, como única testemunha da morte de José Antônio Silva Braga: "ela apresentou a versão de suicídio, e na mesma noite do óbito, fora ouvida na condição de suspeita de homicídio".

Trecho do inquérito policial Imagem: Agência Pública

A equipe da perícia fez, rapidamente, o exame residuográfico nas mãos de Braga (durante a necropsia do corpo) e nas mãos de Rosália. Esse teste é realizado para verificar se há resíduos de chumbo, em casos como o de Braga, que morreu por disparo de arma de fogo. Em ambos os testes o resultado foi negativo. Mas, "no momento da realização de coletas nas mãos da Srª Rosália Maria Negrão de Pita, foi notado que o vestido que usava apresentava pequenas manchas de natureza orgânica semelhante a sangue e, diante desta condição, foi solicitado à autoridade policial o requerimento da peça para exame". Ainda de acordo com o laudo, o resultado foi positivo para presença de sangue no vestido.