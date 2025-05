Tati Bernardi sobre novo livro: 'Acham que estou me fazendo de coitada'

'A Boba da Corte' é, segundo a autora, uma tentativa de rir das próprias dificuldades em se encaixar em ambientes de elite seja a financeira ou a intelectual. "Não estou contando a trajetória de uma mulher que veio da periferia e que sofreu racismo. O meu livro toma muito cuidado em rir de mim neste lugar de ascensão social, com todas as portas abertas e facilidades que eu tive, mas com uma dificuldade dos códigos", esclareceu.

Apesar do cuidado, as críticas vieram. "Sempre tem os haters. Eles acham que eu tô me fazendo de coitada, que nasci pobre", afirmou a escritora.

Outro incômodo enfrentado por ela tem sido o tratamento dado ao livro em entrevistas. "[Nas entrevistas pedem] conta lá aquele jantar que você deu pros ricos e que deu ruim. Aí eu conto, só que contando, deixa de ser literatura e vira uma fofoquinha da minha vida. E aí é ridículo, me tira de um lugar de escritora", desabafou.

'Eu faço tudo com pessoas que tenho tesão'

Tem pessoas que se motivam com playlist animada, frases de autoajuda, mas para Tati Bernardi é o desejo que influencia sua motivação. "Eu faço tudo com pessoas que eu tenho tesão, senão eu não faço", disse Tati Bernardi para Titi Müller e MariMoon. E isso vale até pra terapia: "Eu só vou no meu analista porque eu tenho tesão nele", confessou.