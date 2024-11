Orgasmo sem sexo: 5 mulheres contam situações inusitadas em que gozaram

"Chego lá contraindo a vagina várias vezes seguidas"

"Aconteceu a primeira vez quando eu estava vendo um filme e comecei a ficar com muito tesão. Mas, em vez de me masturbar, comecei a contrair a minha vagina e aí fui sentindo o orgasmo vindo de dentro para fora, até que gozei. Sem encostar um dedinho no clitóris nem fechar as pernas. E foi muito bom! Depois, eu não sabia bem o que tinha acontecido e tentei repetir várias vezes, sem conseguir. Daí fui estudar o que era o pompoarismo e até comprei umas bolinhas tailandesas para treinar.

Agora, eu sempre uso esses exercícios para gozar, sozinha ou no sexo, durante a penetração. Mas já percebi que não basta só fazer a contração. Tenho que estar muito excitada com algum estímulo externo, além de relaxada. Aí, rola. Às vezes, até começo a me masturbar e depois paro, só para contrair a vagina sem parar. Na sequência vem um orgasmo muito intenso."

Maria Luisa, 28 anos, proprietária de um sex shop

"Vivo gozando quando estou dormindo"

"Na primeira vez, eu estava sonhando bem pesado, lembro que foi um dia que dormi superbem porque estava cansada. E estava pensando muito em sexo porque uns dias antes eu tinha transado com uma pessoa e gostei muito, estava me lembrando disso na hora de dormir. O que aconteceu foi que eu acabei sonhando que estava com essa pessoa, sonhei tudo bem parecido com o que tinha rolado na realidade, só que no sonho o cara tinha me levado para um hotel superfoda -e, na vida real, a gente tinha transado na casa dele mesmo.