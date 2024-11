Músculo mais forte do corpo humano é alvo de técnica de contorno; funciona?

Você já ouviu falar no masseter? Considerado o músculo mais forte do corpo humano, ele é responsável pela mastigação, mas virou alvo de uma técnica de contorno que viralizou no TikTok.

No episódio de terça-feira (26) do Lab da Beleza, Vanessa Rozan testou o truque, cujo objetivo é deixar o rosto mais fino e destacar essa área do rosto.

A técnica em questão consiste em aplicar o contorno em pontos estratégicos: além do masseter —que fica na parte lateral da mandíbula, no ângulo da bochecha—, são desenhadas bolinhas no início das sobrancelhas, na lateral da testa e na bochecha.