Não era amor, era ovulação: fase de libido alta interfere nas relações?

"Foi uma sensação muito forte, como se meu corpo pedisse para ser tocado. Ficou difícil me concentrar no trabalho, eu literalmente só pensava em sexo. Mesmo depois de me masturbar, era como se ainda quisesse muito mais", relembra. Movida pelo tesão, abriu o jogo com um dos rapazes com quem estava conversando por um aplicativo de relacionamento e, sem o conhecer pessoalmente, fez um convite para que ele fosse direto para sua casa. "Não foi a melhor transa da minha vida, mas foi importante para me satisfazer naquele momento", reflete.

Quem já está acostumada aos efeitos do período fértil é Maria*, de 41 anos. "Sou casada há vinte anos e, desde que meu esposo fez uma vasectomia, parei com os métodos anticoncepcionais e comecei a ovular novamente. Nesses dias é como se sentisse minha energia diferente. Gosto de usar roupas bonitas e geralmente fico bem-humorada", conta. Ela também já chegou a se interessar por pessoas fora do casamento:

Fiz um trabalho temporário e tive contato com um rapaz bem mais jovem do que eu, de 28 anos. Ele começou a me dar muita atenção justamente no meu período de ovulação. Confesso que senti muito tesão por ele. Mas segurei a onda porque sabia que logo aquilo iria passar. Não deu outra: alguns dias depois, já tinha perdido a graça".

Nem todas, entretanto, conseguem distinguir tão bem os limites entre os desejos sexuais e os sentimentos românticos. Renata Chaguri, de 35 anos, conta que já se sentiu confusa algumas vezes. "Um dos casos tem a ver com um amigo. Nós nos aproximamos na faculdade e gostávamos de falar sobre tudo, incluindo sexo. Até que ele surgiu com a proposta de ficarmos juntos casualmente e eu aceitei. Nós tínhamos um gosto parecido para filmes, então assistíamos alguns deles juntos. Era uma relação gostosa, mas não pensava nele como alguém com quem quisesse ter um compromisso", diz.

A situação mudou depois que contou para algumas de suas amigas sobre o envolvimento e elas começaram a opinar. "Muitas diziam 'você gosta dele, com certeza', pelo carinho que tínhamos um pelo outro. Depois de um tempo fiquei confusa e comecei a pensar que aquilo poderia ser verdade, que realmente poderia estar apaixonada. Principalmente nas fases do mês em que meu tesão se intensificava, essa ideia surgia para mim com mais força", conta. Como resultado, Renata passou a cobrar mais a presença do rapaz e eles acabaram se afastando por um um tempo.

"Hoje reflito sobre o quanto eu e outras amigas muitas vezes só queremos transar, mas somos criadas socialmente para a ideia do romance, dos príncipes. E acredito que isso influencia na forma como nos comportamos", diz.