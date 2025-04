Dádiva celestial chega para Gêmeos, Escorpião e Touro nesta sexta-feira, 11

Nesta sexta-feira, um sopro de entendimento chega para aliviar dores antigas e abrir caminhos para vínculos mais leves e verdadeiros. O foco não está apenas no amor, mas em tudo que pode ser renovado emocionalmente.

A energia traz um convite ao desapego do que já cumpriu seu ciclo, com recompensas àqueles que se permitem olhar para o novo com coragem. Seja uma conversa que transforma, um reencontro inesperado ou a libertação de um peso emocional, este é um tempo de cura silenciosa, mas poderosa.