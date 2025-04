Mensagem urgente dos astros para 3 signos na sexta-feira, 11/4

Para três signos, essa mensagem carrega peso de revelação. Descubra quais são eles a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

Uma nova conexão pode surgir nos próximos dias. A sintonia será imediata e profunda. Abra-se.

Um ciclo profissional se encerra para que algo novo possa florescer. Permita-se confiar no fluxo da mudança.

Um novo amor pode chegar de forma arrebatadora, movimentando suas emoções com intensidade.