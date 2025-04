Riqueza para sair do fundo do poço chega para Aquário, Peixes e Sagitário

Há períodos em que o impulso necessário para recomeçar chega exatamente quando o cansaço parece vencer. Para alguns, esta semana será marcada por um sopro de esperança que reacende o desejo de lutar pelos próprios sonhos — e pelo retorno que esses esforços merecem.

As finanças, que vinham em marcha lenta, podem ganhar ritmo com propostas inesperadas, convites valiosos ou ideias antigas que voltam com novo brilho. Ainda que os resultados mais expressivos venham a médio prazo, o cenário começa a mudar agora.

Veja a seguir quem são os favorecidos desta fase de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.