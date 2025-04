Sexo verbal: o que cada signo gosta de falar e de ouvir na cama?

Taurinos são bastante românticos, mas de um jeito muito peculiar. Para Touro, o amor é uma troca mútua de sensações e de conforto emocional. O signo aprecia muito pequenos luxos, então gosta de chamar o par para aproveitar a cama gostosa ou um banho de espuma que preparou com capricho - e aceita com muita excitação quando recebe um convite sexy no mesmo estilo.

O signo mais comunicativo do Zodíaco ama dizer frases de todo o tipo entre os lençóis, desde as amorosas e fofas até as safadinhas com direito a alguns termos de baixo calão. Porém, os geminianos sobem pelas paredes quando alguém lhe sussurra palavras picantes ao pé do ouvido, de preferência contando todas as coisas que pretende fazer.

Sentimentais e emotivos, os cancerianos adoram fazer juras de amor - às vezes, com planos para o futuro - entre quatro paredes. Gostam de se sentir acolhidos, por isso essas promessas também os agrada na cama. E, assim como os taurinos, apreciam convites para desfrutar de bons momentos numa banheira quentinha.