Partiu beijar muito? Veja como cada signo beija e quais combinam mais

Costumam se dar melhor com Touro, Câncer ou Virgem.

Aquariano é descobridor de bocas

Aquário é um signo curioso e sua exploração do mundo pode incluir o beijo. Isso significa que também quer conhecer diferentes beijos para explorar o amor em toda sua amplitude. Mas também não curtem muito ficar beijando em público e o beijo não é tão longo ou apaixonado. O beijo é apenas uma parte da vida, do amor e do sexo.

Tendem a se dar melhor com Gêmeos, com quem também compartilham palavras e ideias ou com outros mais práticos, como Capricórnio.

Beijos molhados com piscianos

Peixes é provavelmente o mais romântico dos signos e o beijo tende a ser uma conexão profunda com o universo do outro. É um momento de afeto e entrega, no qual todo sentimento está presente. São beijos mais românticos e molhados, cheios de carícias e promessas românticas.