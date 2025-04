Iemanjá anuncia proteção importante para 3 signos nos próximos dias

A energia de Iemanjá — símbolo de acolhimento, intuição e renovação — se manifesta com força nos próximos dias. Para quem anda em busca de equilíbrio emocional e espiritual, a proteção vinda das águas promete uma espécie de acalanto profundo.

A sensibilidade estará mais aflorada e a conexão com o mundo interior pode trazer respostas preciosas. Despedidas, recomeços e intuições fortes marcam o ritmo desta fase, revelando que é na suavidade que mora a força verdadeira.

Três signos sentirão essa presença com intensidade. Descubra quem recebe a bênção de Iemanjá a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.