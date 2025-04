O que significa ser 'esposa troféu'? É a mesma coisa que tradwife?

Estética também importa. Mulheres costumam frequentar academia, salão de beleza, comprar itens de luxo, fazer tratamentos estéticos e tudo mais que as mantenham no padrão de beleza idealizado pela sociedade.

É o mesmo de tradwife?

Tradwife é a abreviação em inglês para "esposa tradicional". Essa tendência começou a se popularizar nas redes sociais há seis anos. Perfis e a hashtag promovem os papéis tradicionais de gênero, com conteúdo sobre culinária e cuidados com os filhos e o lar, por exemplo.

Isso é diferente da esposa troféu, que não se dedica diretamente aos cuidados da casa. Mesmo que seja mantida pelo marido, a tradwife assume as tarefas da casa. É uma rotina de dona de casa que exalta o papel do homem como provedor e, portanto, um estilo de vida menos sofisticado do que o levado pelas esposas troféu.

Esposa tradicional remonta ao ideal da família dos anos 1950 nos EUA. Hoje, essa ideia é uma "fantasia nostálgica e classista", segundo pesquisadores. Nos primórdios da história dos EUA, a maioria das famílias funcionava como uma pequena empresas na qual marido e mulher contribuíam para a viabilidade econômica. A proposta do marido provedor, enquanto a mulher assume as responsabilidades de casa começou nos anos 1950, mas se desfez rápido: nos anos 1970, dada à emergência financeira, as esposas voltaram ao trabalho para garantir o sustento da família.

*Com informações da Deutsche Welle