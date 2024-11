Controlar a respiração pode ajudar a sentir mais prazer no sexo. Aprenda

2. Tente sincronizar a respiração à ação sexual

Durante o sexo, a respiração pode ser entendida como algo que cadencia os movimentos durante a transa. Se o casal conseguir sincronizar os dois, pode ter uma entrega maior e aproveito muito mais a experiência. Isso porque ao "respirarem" juntos" podem perceber quando estão ficando ofegantes e a chegada do clímax, prolongando ou não o momento do orgasmo.

3. Adote a técnica do "body scan"

O escaneamento corporal funciona como um adendo à respiração consciente. Nesse caso, além de prestar atenção na atividade dos pulmões, a ideia é tentar relaxar cada parte do corpo, iniciando pelos pés até o tipo da cabeça. Pense que cada célula do seu corpo está "respirando". Com a prática frequente, essa estratégia ajuda a diminuir a ansiedade típica de quem fica preocupada se vai ou não gozar. Importante: ao fazer o "body scan", imagine que a vagina também está respirando, relaxando e ficando livre de tensões.

4. Exercitem-se durante as preliminares

Quando os dois estão em equilíbrio e na mesma sintonia, relaxados e sem desespero para atingir o orgasmo, podem sincronizar a respiração sentando de frente um para o outro. Coloquem a mão esquerda no coração do par e comecem a respirar de forma ritmada: enquanto um inspira, outro expira. Se colarem os lábios, há mais intimidade e conexão. Conforme a excitação for aumentando, o ritmo respiratório também se eleva. Com a penetração, sentada no colo do parceiro), os movimentos pélvicos podem acompanhar a atividade respiratória do casal.