De loja chique a metrô cheio: testamos perfume com nota de suor pós-sexo

'Cheiro de loja chique'

Aproveitamos uma reunião de pauta para sentir e debater o cheiro do perfume. Todos já sabiam qual era a nota diferentona, então talvez já estivéssemos com o olfato contaminado pela ideia e buscado um cheiro específico.

Ninguém identificou um cheiro de suor, especificamente. Pelo contrário, algumas pessoas notaram um "cheiro de limpeza" e "banho" —talvez puxado pelas pétalas de rosa. Para outras, lembrou "cheiro de avó".

Depois, circulamos a redação e abordamos pessoas que não sabiam da matéria. Uma editora-assistente do UOL foi quem chegou mais perto de identificar a nota de suor. Segundo ela, o cheiro é parecido com o que ela sente todos os dias de manhã, no metrô cheio de São Paulo. Ao ouvir a explicação dada pela perfumista, ela concordou. "Dá realmente esse sentimento de 'gostei, mas não sei se gostei'", disse.

Uma outra pessoa avaliou o perfume como "cheiro ambiente de loja chique" e um nariz mais apurado da redação opinou que é um aroma sofisticado e bem construído: "É chique". Mas também teve quem achou o cheiro parecido com sabonete de glicerina.

Como leiga, digo que é um perfume zero doce e que eu optaria por usar de dia, no calor. Não tem uma projeção sufocante e invasiva: dei muitas borrifadas e, ainda assim, as pessoas só sentiram o cheiro quando chegaram perto. É uma fragrância diferente do que eu estou acostumada a usar, mas me surpreendeu de forma positiva.