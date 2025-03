Para sexo ou prosperidade: rituais para aproveitar o poder das fases da Lua

Deixe a panela tampada, em infusão. Quando a temperatura da água ficar agradável, tome seu banho diário e, no fim, jogue essa água de rosas do pescoço para baixo. As pétalas podem ser dispensadas no lixo, normalmente.

Ritual para proteção e afastar energias negativas

Na última fase da lunação, a Lua minguante também está em quadratura (90° em relação ao Sol), com o movimento de aproximação até o astro. É o momento de reclusão, de declínio, de reflexão sobre tudo o que aconteceu desde a Lua nova.

A ocasião é excelente para trabalhar temas como concentração e foco, além de rituais de proteção e banimento - para mandar embora o que não se quer mais (uma pessoa, por exemplo) e encerrar ciclos (trabalho, relacionamento etc). Dietas, detox e tratamentos estéticos são ótimos neste período.

O ritual a se fazer atrai proteção e afasta energias ruins. Assim, no fim da fase de Lua minguante, dois ou três dias antes da Lua nova, pegue uma vela branca, um cristal na cor preta — pode ser obsidiana, ônix, turmalina negra, hematita bem escura, entre outras -, e um incenso de preferência (lavanda/ alfazema ou sândalo, por exemplo). Basta acender a vela, junto com o incenso e o cristal, pedindo proteção e a limpeza de energias negativa.

Também é possível preparar um banho com essência ou flores desidratadas de alfazema para acalmar a mente e conseguir mais foco. Neste caso, ferva água e, quando atingir o estado de ebulição, desligue e acrescente algumas gotinhas de essência floral ou as flores secas, deixando em infusão até que água esteja em temperatura adequada. No fim do banho diário, jogue a água do pescoço para baixo.