Roberta Martinelli sobre ter virado meme: 'Pensei: O que fiz de errado?'

Roberta também falou sobre a morte do pai. "Meu pai morreu em outubro do ano passado de um câncer agressivo. Tem coisas da vida que a gente não controla. Eu perguntava pro médico durante o processo todo. Eu não estava lá quando ele morreu. Eu não sei como morre. Não achei que seria aquela noite. (...) Eu fui fazer teatro pra falar sobre isso. A verdade é que nada resolve. [Mas] escrever melhora, o teatro melhora muito."

Roberta Martinelli fala de início com companheiro: 'Ele disse que não ia ligar e eu amei'

A apresentadora comentou como foi o início do relacionamento com o companheiro Pedro Granato. "Tô com o Pedro há 15 anos. Eu não queria muito relacionamento. [...] Fazendo uma peça com uma amiga, reencontrei ele. Ele foi super simpatico comigo e ele não era. Depois de um tempo, ele falou: 'vamos jantar'. Ele disse que não queria nada sério porque tinha terminado um casamento. Ele foi pra Portugal e disse que quando voltasse ele ia me ligar. E quando ele voltou ele avisou que não ia conseguir ligar e eu amei. Estamos juntos há 15 anos."

Roberta Martinelli relata assédio que sofreu: 'Sempre fui muito respondona'