Adriana Birolli sobre dificuldade de dizer não: 'Aguentamos humilhação'

A atriz lembrou de trabalhos marcantes na TV, como a vilã Isabel, de Viver a Vida, e a participação em um reality de cozinha no programa da Ana Maria Braga.

"Eu estreei fazendo a Isabel, que é uma carne de pescoço. Mais do que o público ficar com raiva de mim, as pessoas do nosso meio falavam que tinham medo de me conhecer. Então, pra mim, participando do Superchef as pessoas puderam me conhecer um pouco. (...) Na cozinha eu era péssima, mas o público foi me mantendo lá. Pra minha relação com o público foi muito bom".

Adriana Birolli fala sobre relação com diretor de TV: 'Nunca tinha ficado com alguém mais velho'

Adriana relembrou antigos relacionamentos e falou sobre a relação com o noivo, o diretor Ivan Zettel, com quem está há 7 anos.

"Nos conhecemos trabalhando, ficamos muito amigos, mas tínhamos outros relacionamentos na época. Depois que acabou a novela, terminamos e resolvemos tentar um relacionamento. Eu nunca tinha ficado com ninguém muito mais velho do que eu, mas é um homem vivido, que tem experiência."