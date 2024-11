Adriana Birolli lembra de vilã em Viver a Vida: 'público tinha raiva'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, a atriz Adriana Birolli lembrou de trabalhos marcantes na TV, como a vilã Isabel, de Viver a Vida, e a participação em um reality de cozinha no programa da Ana Maria Braga.

"Eu estreei fazendo a Isabel, que é uma carne de pescoço. Mais do que o público ficar com raiva de mim, as pessoas do nosso meio falavam que tinham medo de me conhecer. Então, pra mim, participando do Superchef as pessoas puderam me conhecer um pouco. (...) Na cozinha eu era péssima, mas o público foi me mantendo lá. Pra minha relação com o público foi muito bom".

