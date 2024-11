Dificuldade para engravidar pode ser culpa de 'apocalipse de esperma'

Em primeiro lugar, nada de pânico: mesmo que se usem termos correlatos, não estamos vivendo como em um filme apocalíptico, não é o fim da aventura humana na Terra, existem tratamentos. "Há reprodução assistida, por exemplo, e dependendo do caso, mudanças no estilo de vida já podem ajudar. É preciso consultar um médico", diz Fernando Prado.

A baixa contagem de espermatozoides, ou oligospermia, é uma condição na qual a concentração de espermatozoides no sêmen ejaculado é pequena para promover a fertilização natural de um óvulo. "Geralmente é definido como uma contagem de espermatozoides abaixo de 16 milhões/ml de sêmen, segundo estudos da OMS", explica Fernando.

E não é só a concentração que importa, é preciso que sejam saudáveis e móveis também. Existem casos em que os espermatozoides nadam em pequenos círculos e não vão a lugar nenhum. "Espermatozoides saudáveis são aqueles que estão se movendo para frente ou pelo menos nadando em círculos maiores", explica o médico.

Há ainda a estrutura do esperma a considerar, o que é chamado também de morfologia, ou seja, fatores que influenciam na capacidade do esperma de penetrar um óvulo e fertilizá-lo. O esperma ideal é liso, com uma cabeça oval e cauda longa. Mesmo em amostras de esperma saudável, muitos espermatozoides terão formas diferentes, mas é melhor se pelo menos 4% tiver uma estrutura ótima. Menos que isso? É a chamada teratozoospermia ou teratospermia.

Somente sob o microscópio o quadro completo surgirá. É fundamental que o paciente fale com o médico especialista se estiver tentando engravidar por mais de um ano. As análises compreendem três fatores principais para determinar a saúde do esperma: quantidade, movimento e estrutura. Fernando Prado, especialista em reprodução humana, membro da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva e diretor clínico da Neo Vita.

Como ter uma boa produção de espermatozoides?