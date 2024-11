Minha irmã foi barriga solidária do meu filho: 'Desafiador e muito feliz'

Na primeira etapa, ela passou em uma consulta na unidade básica de saúde e, posteriormente, foi encaminhada para o Centro de Reprodução Humana do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, onde realizou exames e foi colocada em um grupo de FIV.

Durante os procedimentos, os embriões (com os óvulos de Renata e o esperma do marido) foram implantados no útero de Raíssa.

A gente estava muito nervoso, porque a primeira vez não tinha dado certo, a gente ficou bem triste. Na segunda vez, quando a gente viu o positivo, foi uma mistura de alegria, de alívio, de saber que realmente era para acontecer. Renata Pereira Sena

Chegada do bebê tão desejado

Com o nascimento do filho Henrique, Renata sentiu uma paz que nunca havia sentido em toda a sua vida. "Quando o vi, percebi que não era minha carreira, não era meu casamento. Eu tinha vindo para ser mãe dele. Por mais que tenha tido os desafios de ter retirado o útero, de ter feito a fertilização in vitro, tudo aquilo ficou pequeno para aquele momento".

Para Renata, compartilhar a maternidade com sua irmã foi uma experiência única. "Tenho muito orgulho, é uma jornada desafiadora, mas é tremendamente feliz".