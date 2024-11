Fernanda Soares lembra briga nos bastidores da MTV Brasil: 'Quase apanhei'

Fernanda é conhecida entre seus fãs por sempre escolher o "lado certo" de uma polêmica. No início do julgamento em que Amber Heard e Johnny Depp foram condenados por difamar um ao outro, porém, ela tinha a firme convicção de que Amber era a vilã.

Em participação no videocast, ela contou que só mudou de opinião ao final do processo, quando percebeu que Johnny Depp "não era um santinho".

A apresentadora disse que assistiu ao julgamento inteiro e tinha um "feeling" de que Johnny Depp fosse inocente. "Nunca confiei muito na Amber Heard, até hoje acho ela uma pessoa estranha. [Sobre o julgamento], não tinha uma prova superconcreta, era mais um feeling [de que ela estava errada]", relembrou.

Em quatro dias de depoimento, Depp foi questionado sobre uma série de mensagens e emails que incluíam insultos explícitos contra sua ex-mulher. Em uma ocasião, ele foi questionado sobre uma troca de mensagens em 2013 com o ator britânico Paul Bettany, na qual fantasiava matar Amber.

Quando esses conteúdos foram abertos ao público, Fernanda mudou de lado. "Depois me falam 'você defendeu não sei quem', e eu digo "pois é, estava errada", disse. "Eu, que me acho superinteligente, fui supermanipulada".

'Acessíveis' no UOL

Toda terça, MariMoon e Titi Müller recebem convidados para um papo que vai de histórias de bastidores ao apocalipse climático, passando por tópicos como maternidade, redes sociais, relacionamento e cultura pop. Os episódios completos ficam disponíveis no Canal UOL e no Youtube de Universa. Assista ao episódio completo com Fernanda Soares: