'Após mastectomia, já tive relação sexual usando camiseta por vergonha'

Falar abertamente sobre desejo e disponibilidade sexual ainda é um tabu, sobretudo para as mulheres que passam pela jornada oncológica e precisam lidar com o mal estar do tratamento.

"Eu não tenho filhos e não sou casada, consigo ter relação sexual, mas depois do bloqueio hormonal é difícil me relacionar com outros homens, preciso de um tempo maior e relacionamentos que não sejam só pegação. As mulheres que são casadas têm as mesmas questões, como dor na hora da relação, mas muitas delas não falam e pensam que tem que fazer sexo para não serem abandonadas", afirma Gi.

Passar pela mastectomia, retirar a mama ou parte dela e, muitas vezes, não poder fazer a reconstituição, abala a autoestima, o desejo e a maneira dessas mulheres se colocarem no mundo.

Retirei um quarto de mama na altura do decote, então a minha cicatriz não fica escondida, e tenho outra de trinta centímetros nas costas. Minhas cicatrizes não são feias porque todo dia eu tento ressignificá-las, olho no espelho e falo que sou linda. Mas já tive relação sexual usando camiseta por sentir vergonha. Me amo, me aceito, mas e o outro? O quanto o outro está preparado para isso? Gi Charaba, modelo e comunicadora

Como resolver o ressecamento vaginal