'Descobri câncer de mama no começo da minha gravidez, foi devastador'

A volta por cima veio depois que ela e o marido decidiram fazer uma viagem e ficaram hospedados por alguns dias em um hotel em meio à natureza, onde Paola conseguiu se reconectar consigo mesma e encontrar a força que precisava para seguir a jornada que se anunciou.

Decidi que ia curtir a gestação mesmo com tudo isso, que faria o chá revelação da minha filha, porque se eu não tivesse viva depois ela saberia que fui muito feliz com ela no meu ventre. Paola Passos, fisioterapeuta

Paola decidiu aproveitar os momentos que tinha com a família e garantir memórias felizes Imagem: Arquivo pessoal

Com um tumor de nove centímetros que preenchia toda a mama e já havia se estendido para os linfonodos da axila, Paola conciliou a gravidez com a quimioterapia e diz que não lidou com muitos desconfortos em função do tratamento.



"Passei bem pela quimio. Apesar de sentir uma fraqueza muito grande e precisar repor sangue, consegui sair com minhas amigas e com meu marido. Fui ao show da Marisa Monte de cadeira de rodas porque estava fraca para andar, mas eu me sentia com um astral bom", conta.

Paola Passos fazendo ultrassom de sua filha Imagem: Arquivo pessoal

Sua filha Liz, que agora está com dois anos, nasceu no fim do oitavo mês da gestação, mas sem complicações. Para a mãe, foi fundamental o apoio que recebeu da equipe médica durante o período em que esteve grávida.