'Mãe e irmã romperam comigo quando comecei tratamento para câncer de mama'

Os atritos com os filhos não foram os únicos problemas, Cinthia lembra que a mãe também tratava mal as amigas que iam visitá-la e se incomodava com o fato de ela não usar peruca após perder os cabelos durante o tratamento.

"Também perdi a sobrancelha e ela queria que eu pintasse, porém eu estava muito livre e isso não me incomodava, mas ela me criticava porque eu saía sem lenço", afirma. "À noite eu tinha que entrar no chuveiro para aliviar o corpo que pinicava por conta da quimio e ela ficava muito incomodada", afirma.

O estopim foi quando a mãe procurou a polícia e pediu que Cinthia fosse notificada para sair da casa. Em meio a uma crise financeira por não conseguir trabalhar durante o tratamento, ela teve um final de semana para reorganizar a vida e se mudar. Graças ao apoio do namorado e dos amigos que reuniram doações, ela conseguiu se estabelecer em uma nova casa.

Desde então a gente nunca mais se falou. É uma dor meio inexplicável, me senti desamparada, sozinha e abandonada. Eu sei que elas tentaram, só que não foi possível, foi difícil lidar com as emoções. Hoje entendo que foi melhor assim. Cinthia Pergola

Ela também conta com o apoio da Rede do Câncer, ONG que acolhe pessoas em tratamento oncológico, onde tem o auxílio de uma psicóloga para tratar as questões emocionais que a envolveram nesse período.

Causas do abandono afetivo