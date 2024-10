'Descobri câncer de mama aos 29 anos no melhor momento da minha vida'

Eu não estava deitada na cama, estava vivendo a minha vida, trabalhando. Sempre encarei de forma positiva porque eu sou assim, mas as pessoas imaginavam que a careca era por outra coisa, por estar na moda ou por minha relação com o candomblé [raspar a cabeça faz parte da tradição]. Carolina Magalhães, designer

O estigma faz pensar que a doença é uma sentença contra a vida e o bem-estar, mas não é bem assim. As possibilidades de tratamento existentes viabilizam desfechos otimistas para as pacientes e é sobre isso que Carolina tem falado em palestras, para seus milhares de seguidores no Instagram e no projeto "Se Cuida Preta", onde fala sobre saúde e autocuidado para mulheres negras e a população LGBTQIA+.

"A doença mudou muito a minha visão de como me encaixo na sociedade, de como eu posso contribuir a partir da minha experiência e do meu conhecimento, e é isso que eu tenho buscado hoje", afirma. Carolina também realizou o desejo de engravidar após o fim do tratamento hormonal. Ela e a companheira Geo Nunes são mães de Guilherme, de dois anos.

Fatores de risco para mulheres jovens

Apesar de ser uma doença com predominância em mulheres com mais de 40 anos, o câncer de mama também aparece para aquelas que são mais jovens e pode ser mais grave nesses casos, segundo o mastologista Alexandre Pupo, membro do corpo clínico do Hospital Sírio Libanês.