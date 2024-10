'Sou única madrasta na reunião escolar. A madrastidade vem de mãe, não má'

Ambas questionaram: por que não participar? A ideia parecia fazer sentido inclusive para Maria se sentir ainda mais amada e cuidada - e foi levada a ela, que concordou. "Ela sabe que tem mais uma pessoa que pode contar, que entende da vida dela. Quando está contando uma história em casa sobre a professora tal, eu sei quem é. Acho que é uma sensação de pertencimento, para mim e para ela", diz a madrasta.

E não para por aí. Quando o pai viaja a trabalho, se for a semana do casal ficar com a Maria, e Thaís não tiver um compromisso de trabalho, a enteada fica com a madrasta. A preocupação com a criança é genuína, não só pela relação construída, mas também porque a menina já está acostumada a uma rotina, ao quarto dela na casa do pai e da madrasta, assim como na casa da mãe. É tudo em benefício da criança.

Quando questionada se tem medo do que pode acontecer no futuro, caso sua relação com o pai de Maria não dê certo, Thaís responde: "É um vínculo muito forte. É um laço muito importante, muito simbólico, e cheio de sentimentos mesmo. É uma relação construída, e depois que essa relação é construída, não é justo que ela se perca. Eu falo pra que eu sou a madrasta dela para sempre."

Mãe e madrasta, nunca versus

Thaís Pacholek e seu filho Luís Miguel: difícil imaginar uma madrasta na vida dele, mas se houvesse uma, teria que haver muito amor Imagem: Arquivo Pessoal

Para Thaís Pacholek, apresentadora ao lado de Melchior, obviamente é difícil imaginar uma madrasta para seu filho, já que é casada com o pai dele. "Nunca pensei sobre, mas a primeira coisa que me veio é que seja alguém que tenha amor e respeito pelo meu filho. Uma pessoa aberta e consciente sobre o trabalho que existe numa criança, do amor que existe envolvido numa criança, do quão importante é uma criança e o quão importante é qualquer atitude do adulto com relação àquela criança", diz.