'Minha filha ficou 115 dias na UTI, ninguém acreditou que daria certo'

'Amar + Materna', é o programa apresentado por Mariana Kupfer que vai ao ar toda segunda-feira no YouTube de Universa e toda sexta às 20h no Canal UOL. No episódio desta semana, Tati Procópio conta dos momentos de tensão que viveu com a filha Serena, que nasceu prematura logo após a mãe receber o diagnóstico de uma síndrome que causa complicações na gravidez.

Tati passou por cinco gestações de alto risco e viu dois filhos morrerem antes de descobrir que tem SAF (síndrome antifosfolípide), um distúrbio autoimune na coagulação do sangue que causa trombose em artérias e veias.

"Não investiguei nada porque na primeira gestação o médico havia dito que era azar e na segunda também nenhuma explicação que eu tivesse algum problema", afirma.